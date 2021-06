Junior Firpo | perché era troppo semplice non accostarlo al Milan

(Di lunedì 28 giugno 2021)va al Leeds, come anticipato stamattina dalla stampa spagnola. Traduzione: eranonal, infatti non ci siamo esibiti, per una spiegazione elementare. Questa:avrebbe lasciato il Barcellona soltanto per andare a giocare, è un talento della corsia mancina, e la sempre presenza in casa rossonera di un totem intoccabile come Theo Hernandez avrebbe chiuso qualsiasi porta. Infatti, la soluzione è già arrivata:andrà in Premier e potrà dimostrare il suo valore senza interferenze, ...

Tanto rumore per nulla. Il terzino spagnolo classe 1996 del Barcellona,, non arriverà all'Inter nella prossima stagione. Infatti, oggi, la società blaugrana lo ha ceduto a titolo definitivo al Leeds del Loco Bielsa ed il giocatore ha firmato un contratto ...Ultime calcio -, terzino del Barcellona, che è stato accostato anche al Napoli, è ad un passo dall'approdo in Premier League. Infatti, secondo Sky Sport, è in procinto di passare al Leeds di Marcelo ...Più Premier League che Serie A per Junior Firpo. Secondo quanto raccolto da TMW, il laterale del Barcellona aveva già scelto di vestire la maglia del Milan nella ...Sfuma un obiettivo di mercato per il Milan. Junior Firpo, infatti, non vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione. L'esterno di proprietà del Barcellona è ormai prossimo a trasferirsi in Ingh ...