JPMorgan acquisisce il 40% della banca brasiliana C6 Bank

(Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) –Chase e C6hanno annunciato di aver stipulato un accordo in base al quale lastatunitense acquisirà una partecipazione del 40% nelladigitale. I termini finanziaritransazione non sono stati resi noti. Lanciata nel 2019, C6ha oltre 7 milioni di clienti sulla sua piattaforma digitale e offre una suite completa di prodotti tra cui conti correnti e di risparmio multivaluta, carte di debito e di credito, programmi di fidelizzazione e viaggi, prodotti di investimento e prestito per privati e imprese. “Siamo ...

"Siamo entusiasti di collaborare con una delle banche digitali in più rapida crescita del Brasile - ha affermato Sanoke Viswanathan, CEO di International Consumer per Chase -