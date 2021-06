Italiano Fiorentina: ci siamo. In sede dal notaio, firma vicina (Di lunedì 28 giugno 2021) Vincenzo Italiano è sempre più vicino alla panchina della Fiorentina: ormai prossima la firma sul contratto con la società viola Vincenzo Italiano è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. L’ormai ex tecnico dello Spezia è stato avvistato fuori dalla sede di un notaio del capoluogo toscano per sbrigare le ultime pratiche prima della firma con la Fiorentina. Italiano, beccato dalle telecamere di varie testate viola, è vicino alla firma con la Fiorentina che ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Vincenzoè sempre più vicino alla panchina della: ormai prossima lasul contratto con la società viola Vincenzoè sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della. L’ormai ex tecnico dello Spezia è stato avvistato fuori dalladi undel capoluogo toscano per sbrigare le ultime pratiche prima dellacon la, beccato dalle telecamere di varie testate viola, è vicino allacon lache ...

