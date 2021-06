Italia, Zoff: “Si può arrivare lontano, meglio il Belgio del Portogallo” (Di lunedì 28 giugno 2021) Dino Zoff esalta l'Italia e sottolinea il lavoro di Roberto Mancini. Inoltre ritiene il Belgio meno pericoloso del Portogallo Leggi su pianetamilan (Di lunedì 28 giugno 2021) Dinoesalta l'e sottolinea il lavoro di Roberto Mancini. Inoltre ritiene ilmeno pericoloso del

Advertising

DiMarzio : #Euro2020 | Le parole dell’ex campione del mondo #DinoZoff - PianetaMilan : .@Vivo_Azzurro, #Zoff: “Si può arrivare lontano, meglio il #Belgio del #Portogallo” - #ACMilan #Milan - sportli26181512 : Zoff: 'Il Belgio non mi spaventa, era più forte il Portogallo' - LALAZIOMIA : L'Italia verso il Belgio con ospite Dino Zoff e una ricca diretta mercato. FATE LE VOSTRE DOMANDE, dalle 18 in dire… - cmdotcom : L'#Italia verso il #Belgio con ospite Dino Zoff e una ricca diretta mercato. FATE LE VOSTRE DOMANDE, dalle 18 in di… -