Italia, vaccini: oggi il traguardo dei cinquanta milioni di somministrazioni. Puglia verso i tre milioni e mezzo Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di lunedì 28 giugno 2021) Immagini diffuse dal ministero della Salute. L'articolo Italia, vaccini: oggi il traguardo dei cinquanta milioni di somministrazioni. Puglia verso i tre milioni e mezzo <small class="subtitle">Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 28 giugno 2021) Immagini diffuse dal. L'articoloildeidii tre dal...

Advertising

Rinaldi_euro : Stasera Italia, 'solo fregnacce'. Vaccini e variante Delta, il virologo Pregliasco sbotta: colpito e affondato - Il… - Ettore_Rosato : Draghi oggi a @Montecitorio su destino di Italia e Europa: ripresa, vaccini, migrazioni, esteri. Torna fiducia, il… - manlius84 : Combattere la variante delta con contromisure adeguate ora per evitare misure estreme dopo. La delta aumenta in tut… - NoiNotizie : #Italia, vaccini: oggi il traguardo dei cinquanta milioni di somministrazioni. #Puglia verso i tre milioni e mezzo.… - Open_gol : Il virus continua a mutare e gli esperti chiedono di non abbassare la guardia durante i mesi estivi. Perché da soli… -