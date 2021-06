Italia tutta bianca, da mascherine a coprifuoco: cosa cambia? (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – Fa le prove di normalità l’Italia, da oggi in zona bianca: via le mascherine all’aperto e stop al coprifuoco. Ma sulla speranza di una ripresa stabile pesa l’incognita della variante Delta con la raccomandazione di esperti ed esecutivo a non abbassare la guardia per evitare di fare un pericoloso salto all’indietro. “La mascherina è e resta uno strumento essenziale per tenere sotto controllo il virus. L’ordinanza ci dà una possibilità in più, cioè ci consente se non ci sono tante persone di non tenerla sempre indossata. E’ sempre obbligatorio portarla con sé e portarla al chiuso, e in tutte le situazioni in ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – Fa le prove di normalità l’, da oggi in zona: via leall’aperto e stop al. Ma sulla speranza di una ripresa stabile pesa l’incognita della variante Delta con la raccomandazione di esperti ed esecutivo a non abbassare la guardia per evitare di fare un pericoloso salto all’indietro. “La mascherina è e resta uno strumento essenziale per tenere sotto controllo il virus. L’ordinanza ci dà una possibilità in più, cioè ci consente se non ci sono tante persone di non tenerla sempre indossata. E’ sempre obbligatorio portarla con sé e portarla al chiuso, e in tutte le situazioni in ...

Advertising

LegaSalvini : UNA GIUSTIZIA GIUSTA, RIGUARDA TUTTI! ?? Vieni a firmare i 6 referendum dal 2 luglio ai gazebo e nei municipi di t… - LegaSalvini : Firma anche tu! ?? Vieni a firmare i 6 referendum dal 2 luglio ai gazebo e nei municipi di tutta Italia.… - LegaSalvini : CHI SBAGLIA PAGA! Ci metto la firma! ?? Vieni a firmare i 6 referendum dal 2 luglio ai gazebo e nei municipi di tu… - ScenaTeatroSa : La nostra rassegna sul settimanale STOP settimanale. Praticamente in tutta #Italia Grazie #speattacolo… - SettenewsWeb : Si è svolto la notte di sabato 26 giugno, nelle campagne di Maleo, in provincia di Lodi, un maxi “rave party” non a… -