Italia, Salvini: “Spero di vedere gli azzurri inginocchiati solo dopo i gol” (Di lunedì 28 giugno 2021) “Non faccio pronostici sulla Nazionale, dico solo che ieri non ho visto un Belgio fortissimo e Spero di vedere tanti Italiani inginocchiati non prima della partita ma dopo, come ha fatto Chiesa dopo il gol, abbiamo una grande squadra e un grande mister“. Queste le dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5, sulla polemica che ha coinvolto la Nazionale di Mancini ad Euro 2020. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) “Non faccio pronostici sulla Nazionale, dicoche ieri non ho visto un Belgio fortissimo editantininon prima della partita ma, come ha fatto Chiesail gol, abbiamo una grande squadra e un grande mister“. Queste le dichiarazioni del leader della Lega, Matteo, ospite di Rtl 102.5, sulla polemica che ha coinvolto la Nazionale di Mancini ad Euro 2020. SportFace.

