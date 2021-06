Italia | Pessina | “Noi come un quadro di Van Gogh Belgio? Dura | ma sarò pronto”

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il centrocampista azzurro in vista del delicato impegno dell'contro il, in programma venerdì sera

''Ci sono tante similitudini fra questae l'Atalanta: palla veloce, fantasia, aggressività, pressione sugli avversari, per questo mi sono inserito subito bene''. Lo ha detto Matteodiventato uno dei punti di forza della ...Così Matteointervenendo da Coverciano. Centrocampista con il vizio del gol, uno dei punti ... studia economia e ama l'arte e il design.''A quale opera potrei paragonare l'? Tra i pittori ...Matteo Pessina è per certi versi il volto dell’Italia di Mancini a Euro 2020. Ecco le sue parole in conferenza stampa. L’EUROPEO DI PESSINA – «Ero partito come ventisettesimo, non ci pensavo però più ...L’Italia si inginocchia contro il Belgio? La Nazionale pare orientata a compiere il gesto prima del calcio d’inizio, con un atteggiamento diverso rispetto a quello tenuto prima della gara con l’Austri ...