Italia, ora ci tocca il Belgio di Lukaku: venerdì sera il nostro quarto di finale (Di lunedì 28 giugno 2021) Sotto con il Belgio: dopo il brivido austriaco, l’Italia di Roberto Mancini dovrà recuperare energie e idee per il quarto di finale di Euro 2020 in programma venerdì sera alle 21. I Diavoli Rossi hanno regolato di misura il Portogallo di Cristiano Ronaldo, campione in carica, ma forse oggi fanno un po’ meno paura. Perchè l’1-0 finale è il risultato dell’unico tiro in porta della squadra che al momento occupa la prima posizione del ranking mondiale: la sassata di Thorgan Hazard ha sorpreso difensori e portiere portoghese, regalando ai suoi l’accesso al turno successivo. E ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 28 giugno 2021) Sotto con il: dopo il brivido austriaco, l’di Roberto Mancini dovrà recuperare energie e idee per ildidi Euro 2020 in programmaalle 21. I Diavoli Rossi hanno regolato di misura il Portogallo di Cristiano Ronaldo, campione in carica, ma forse oggi fanno un po’ meno paura. Perchè l’1-0è il risultato dell’unico tiro in porta della squadra che al momento occupa la prima posizione del ranking mondiale: la sassata di Thorgan Hazard ha sorpreso difensori e portiere portoghese, regalando ai suoi l’accesso al turno successivo. E ...

Advertising

ferrazza : Ora, seriamente, ma davvero l’Italia vi sembra un paese neoliberista (o statalista)? A me sembra solo sgangherato e… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - C'è la conferma di Chiellini: l'Italia non si inginocchierà - CB_Ignoranza : ???? Italia-Belgio ???? ??Allianz Arena, Monaco di Baviera ?? Venerdì, 2 luglio Non vediamo l’ora ?? - gazzettamantova : Euro 2020, Italia-Austria: l'abbraccio fraterno tra Mancini e Vialli L'abbraccio più vigoroso è stato con Gianluca… - sportli26181512 : Rassegna - Belgio avanti 'con sangue, sudore e lacrime'. Ora l'Italia -