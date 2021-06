Italia, nota FIGC: « Azzurri liberi di aderire alla campagna BLM, sosteniamo la loro scelta» (Di lunedì 28 giugno 2021) La FIGC ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale per fare chiarezza una volta per tutte sulla sua posizione riguardo il “Black Lives Matter” La FIGC ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale per chiarire la posizione degli Azzurri circa la campagna “Black Lives Matter”. «La Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel ribadire il suo impegno incondizionato e quello di tutti gli Azzurri contro il razzismo e ogni discriminazione, ha ritenuto opportuno lasciare alla squadra la libertà di aderire ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Laha pubblicato unasul proprio sito ufficiale per fare chiarezza una volta per tutte sulla sua posizione riguardo il “Black Lives Matter” Laha pubblicato unasul proprio sito ufficiale per chiarire la posizione deglicirca la“Black Lives Matter”. «La Federazionena Giuoco Calcio, nel ribadire il suo impegno incondizionato e quello di tutti glicontro il razzismo e ogni discriminazione, ha ritenuto opportuno lasciaresquadra la libertà di...

