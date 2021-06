Italia, le tante storie di un gruppo davvero unico (Di lunedì 28 giugno 2021) Il punto. Mancini e Vialli che si abbracciano sul prato di Wembley è come se abbracciassero la vita e riannodassero un filo spezzato su quello stesso campo ventinove anni fa Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 28 giugno 2021) Il punto. Mancini e Vialli che si abbracciano sul prato di Wembley è come se abbracciassero la vita e riannodassero un filo spezzato su quello stesso campo ventinove anni fa

Advertising

tiagoizuku : Ripeto che l’italia è uno dei paesi più razzisti e questo video è una delle tante prove - ckck102016 : @ProfCampagna Altra meta sulla mia agenda, insieme a Vienna, Parigi, Praga, tante cose in Italia tipo Reggia di Cas… - Etruria72 : @ganga2410 @RadioRadioWeb Il patto scellerato del governo é condiviso da: Lega, FI, PD, M5S, Leu, Italia viva ecc.… - MatteoPuzzuoli : RT @cesaremilanti: Il lavorone di @MatteoPuzzuoli è la prima delle tante iniziative di @StorieASpicchi per questo PreOlimpico. Per sapere t… - fabrisuniverse : Io giuro ne ho sentite tante in sto paese, ma questa mi sembra veramente un'utopia. Non capisco come si possa esser… -