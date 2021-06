Italia, la nota della FIGC: “Gli azzurri si inginocchieranno, ma…” (Di lunedì 28 giugno 2021) Diffusa una nota ufficiale della FIGC in cui si spiega che l'Italia contro il Belgio si inginocchierà, ma senza condividere la campagna. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 28 giugno 2021) Diffusa unaufficialein cui si spiega che l'contro il Belgio si inginocchierà, ma senza condividere la campagna.

Advertising

Gazzetta_it : Fischi a Donnarumma: nota stonata nella sinfonia azzurra #euro2020 - PianetaMilan : .@Vivo_Azzurro, la nota della @FIGC: 'Gli azzurri si inginocchieranno, ma...' - #ACMilan #Milan - StefaniaVaselli : RT @Libero_official: 'La squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari e non per la campagna in sé, che non condividiamo'. #Eu… - infoitsport : Italia, nota FIGC: «Azzurri liberi di aderire alla campagna BLM» - infoitsport : Italia, inginocchiarsi prima del match contro il Belgio? La nota della Figc -