Italia in zona bianca: addio alle mascherine ( ma per ora solo all'aperto) (Di lunedì 28 giugno 2021) Con il passaggio della Valle d'Aosta in zona bianca, diciamo definitivamente addio alle mascherine all'aperto. Tuttavia, l'ordinanza firmata dal ministro Speranza specifica che sarà necessario portare con sè le mascherine, che dovranno essere utilizzate nei momenti in cui vi saranno grandi assembramenti, come mercati, fiere o lunghe code. La protezione è fortemente raccomandata per soggetti fragili e immunodepressi e per coloro che stanno loro accanto. Qualora la norma in vigore dovesse portare ad una risalita della curva, ha spiegato il presidente ...

