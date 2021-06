Italia, il padre di Roberto Mancini racconta il C.T (Di lunedì 28 giugno 2021) L’Italia di Roberto Mancini è ai quarti dell’Europeo Grazie alla vittoria ai supplementari contro l’Austria, la Nazionale Italiana di Roberto Mancini è ai quarti dell’Europeo. Una bella dissipazione per l’ex giocatore e allenatore con una vittoria a Wembley dove con l’amico Gianluca Vialli perse la finale di Champions. Intanto, a “ll Giorno”, Aldo Mancini, padre del tecnico ha raccontato il figlio. “È molto sereno. Quando ci sentiamo non parliamo di calcio. non voglio stressarlo. Ha il peso di 60 milioni di Italiani sulle ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 giugno 2021) L’diè ai quarti dell’Europeo Grazie alla vittoria ai supplementari contro l’Austria, la Nazionalena diè ai quarti dell’Europeo. Una bella dissipazione per l’ex giocatore e allenatore con una vittoria a Wembley dove con l’amico Gianluca Vialli perse la finale di Champions. Intanto, a “ll Giorno”, Aldodel tecnico hato il figlio. “È molto sereno. Quando ci sentiamo non parliamo di calcio. non voglio stressarlo. Ha il peso di 60 milioni dini sulle ...

Advertising

RaiTre : «Mio padre, prima di morire, mi disse: 'A costo di venderti il materasso sul quale dormi, non rinunciare mai ai tuo… - MiC_Italia : #GiornataMondialeDelRifugiato | Vasilij Kandinskij: esule. Artista russo, padre dell'astrattismo, nel 1921 emigra i… - 361_magazine : Il C.T #RobertoMancini raccontato con gli occhi del padre #Italia - anna30048679 : RT @Fabiobruno_bg: @GiuseppeConteIT In Italia non esiste la democrazia nei partiti, c‘è il padre padrone. - Fabiobruno_bg : @GiuseppeConteIT In Italia non esiste la democrazia nei partiti, c‘è il padre padrone. -