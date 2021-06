Italia, il difensore cala l’asso: “Ecco come si ferma Lukaku” (Di lunedì 28 giugno 2021) In conferenza stampa il difensore dell’Italia Francesco Acerbi ha parlato dei rivali ed in particolare dell’attaccante Romelu Lukaku Si disputerà venerdi 2 Luglio all’Allianz Arena di Monaco il match valido per i Quarti di finale di Euro2020 tra Italia e Belgio. Milioni di appassionati azzurri attendono con ansia questo match, primo difficilissimo impegno per la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 28 giugno 2021) In conferenza stampa ildell’Francesco Acerbi ha parlato dei rivali ed in particolare dell’attaccante RomeluSi disputerà venerdi 2 Luglio all’Allianz Arena di Monaco il match valido per i Quarti di finale di Euro2020 trae Belgio. Milioni di appassionati azzurri attendono con ansia questo match, primo difficilissimo impegno per la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

polverone59 : se voi notate ,da quando e' arrivato in italia non e' mai riuscito a saltere in dribbling nessun difensore - pino_nostro : RT @florabarral: @giorgiopriami @pino_nostro @pandadaria Scherzi a parte...ovvio che si tifa Italia. Figuraccia di un difensore bianconero,… - florabarral : @giorgiopriami @pino_nostro @pandadaria Scherzi a parte...ovvio che si tifa Italia. Figuraccia di un difensore bian… - STnews365 : Euro 2020, Vermaelen definisce l'Italia: 'Stabile e affiatata' Il difensore del Belgio si proietta sul quarto di fi… - sportli26181512 : Italia, Acerbi carico: “Fermiamo Lukaku tutti insieme': Il difensore della Lazio e della Nazionale si prepara alla… -