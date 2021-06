Italia, Figc: “Lotta azzurri contro il razzismo non dipende da inginocchiarsi o meno” (Di lunedì 28 giugno 2021) “La Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel ribadire il suo impegno incondizionato e quello di tutti gli azzurri contro il razzismo e ogni discriminazione, ha ritenuto opportuno lasciare alla squadra la libertà di aderire alla campagna ‘Black Lives Matter'”. Così la Figc in una nota pubblicata sul sito ufficiale in cui si prende ancora posizione sull’annoso caso dell’inginocchiarsi per il BLM: “Come gia’ affermato dal presidente Gabriele Gravina non più tardi di una settimana fa, la Figc ritiene che l’imposizione di qualsivoglia comportamento rappresenti in sé una forma di ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) “La Federazionena Giuoco Calcio, nel ribadire il suo impegno incondizionato e quello di tutti gliile ogni discriminazione, ha ritenuto opportuno lasciare alla squadra la libertà di aderire alla campagna ‘Black Lives Matter'”. Così lain una nota pubblicata sul sito ufficiale in cui si prende ancora posizione sull’annoso caso dell’per il BLM: “Come gia’ affermato dal presidente Gabriele Gravina non più tardi di una settimana fa, laritiene che l’imposizione di qualsivoglia comportamento rappresenti in sé una forma di ...

