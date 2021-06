Italia - Belgio, razzismo: azzurri in ginocchio prima del match (Di lunedì 28 giugno 2021) Gli azzurri s'inginocchieranno sul campo di gioco prima dell'inizio del match col Belgio , venerdì sera. La Nazionale di Roberto Mancini aderisce così al gesto di supporto al movimento Black Lives ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Glis'inginocchieranno sul campo di giocodell'inizio delcol, venerdì sera. La Nazionale di Roberto Mancini aderisce così al gesto di supporto al movimento Black Lives ...

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? #Belgio ?? #Italia ?? Quarti di finale ?? Venerdì 2 luglio, ore 21 ?? Football Arena Munich ?? Monac… - GoalItalia : L'Italia nei quarti se la vedrà con il Belgio ????????? Appuntamento a Monaco di Baviera per il 2 luglio alle 21.00 ???? - GoalItalia : Quarti di finale. 2 luglio, ore 21.00. Belgio contro Italia. ???????? Pareri? ?? - Libero_official : 'La squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari e non per la campagna in sé, che non condividiamo'.… - Andyphone : RT @agambella: La politica entra a gamba tesa nel calcio e lo fa con una insistenza mai vista. -