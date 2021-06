Italia, Aldo Mancini: “Azzurri in ottime mani con mio figlio, ha dato importanza a tutti” (Di lunedì 28 giugno 2021) “Italia, col mio Roberto sei in ottime mani”. Lo dice Aldo Mancini, papà di Roberto, Ct della Nazionale Italiana, qualificata ai quarti di finale di Euro 2020 dove sfiderà il Belgio. “E’ ancora più orgoglioso di portare in alto il nome delle Marche e della sua città, perché è uno jesino doc. Poi Roberto ha grande merito, quello di aver dato importanza a tutti, per questo stanno facendo bene“, ha detto all’edizione odierna del QS. E ancora: “Sta facendo un grande lavoro ed è riuscito a portare questa Nazionale ad altissimi livelli. I suoi ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) “, col mio Roberto sei in”. Lo dice, papà di Roberto, Ct della Nazionalena, qualificata ai quarti di finale di Euro 2020 dove sfiderà il Belgio. “E’ ancora più orgoglioso di portare in alto il nome delle Marche e della sua città, perché è uno jesino doc. Poi Roberto ha grande merito, quello di aver, per questo stanno facendo bene“, ha detto all’edizione odierna del QS. E ancora: “Sta facendo un grande lavoro ed è riuscito a portare questa Nazionale ad altissimi livelli. I suoi ...

