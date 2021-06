Italbasket | i 12 azzurri che disputeranno il preolimpico di Belgrado

(Di lunedì 28 giugno 2021), 28 giugno 2021 " A quarantotto ore dall'inizio del tormeodiche metterà in palio un posto ai Giochi Olimpici di Tokyo, il CT dell'Meo Sacchetti ha sciolto ...

... il CT dell'Meo Sacchetti ha sciolto le riserve e diramato la lista definitiva dei dodiciche cercheranno di raggiungere il traguardo nipponico. Rispetto alla precedente lista ...... dove gliandranno a caccia di un pass per i Giochi di Tokyo. Assenti Marco Belinelli e ... L'debutterà nel Preolimpico di Belgrado mercoledì 30 giugno contro il Senegal , mentre la ...Belgrado (Serbia), 28 giugno 2021 – A quarantotto ore dall’inizio del tormeo preolimpico di Belgrado che metterà in palio un posto ai Giochi Olimpici di Tokyo, il CT dell’Italbasket Meo Sacchetti ha s ...Il c.t. Meo Sacchetti ha ufficializzato la lista degli azzurri che andranno a caccia della qualificazione olimpica in quel di Belgrado.