Istituto del vino italiano, terzo mandato per Piero Mastroberardino (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Piero Mastroberardino, titolare dell'omonima cantina di Atripalda è stato rieletto presidente, per il terzo mandato, alla guida dell'Istituto del vino italiano di qualità (Igm), che riunisce 18 cantine tra le più rappresentative d'Italia (Alois Lageder, Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute, Antinori, Argiolas, Ca' del Bosco, Carpenè Malvolti, Col D'Orcia, Donnafugata, Jermann, Lungarotti, Masi, Mastroberardino, Michele Chiarlo, Pio Cesare, Rivera, Tasca d'Almerita, Tenuta San Guido e Umani Ronchi). A darne notizia è lo ...

