Ispettori ambientali e di Protezione Civile: bando per reclutare volontari (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – Sono state approvate in Consiglio Comunale le modifiche di adeguamento alle norme vigenti dei regolamenti per il servizio di volontariato di Difesa Ambientale e di Protezione Civile. In luglio saranno quindi avviati i bandi per reclutare nuovi Ispettori ambientali volontari e nuovi volontari di Protezione Civile che andranno ad affiancare il personale oggi disponibile delle due importanti strutture comunali. “I volontari della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – Sono state approvate in Consiglio Comunale le modifiche di adeguamento alle norme vigenti dei regolamenti per il servizio diato di Difesa Ambientale e di. In luglio saranno quindi avviati i bandi pernuovie nuovidiche andranno ad affiancare il personale oggi disponibile delle due importanti strutture comunali. “Idella ...

