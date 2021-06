Isola dei Famosi, Fariba dopo la sua avventura: “Quest’esperienza mi ha rubato la salute” (Di lunedì 28 giugno 2021) Tra i protagonisti dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi c’è certamente Fariba Tehrani. Reduce dalla sua esperienza nel reality, la mamma di Giulia Salemi ha deciso di raccontarsi in un’intervista radiofonica. “Quest’esperienza mi ha rubato la salute” – Per via della sua parlantina e dei suoi insoliti e buffi modi di fare, Fariba si è subita fatta L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tra i protagonisti dell’ultima edizione dell’deic’è certamenteTehrani. Reduce dalla sua esperienza nel reality, la mamma di Giulia Salemi ha deciso di raccontarsi in un’intervista radiofonica. “mi hala” – Per via della sua parlantina e dei suoi insoliti e buffi modi di fare,si è subita fatta L'articolo

Advertising

UffiziGalleries : #Buongiorno dalla Vasca dell'Isola del Giardino di Boboli! L'airone sa dell'apertura straordinaria ed è già in pos… - fattoquotidiano : Il settore ha fatto esplodere il Pil, più che raddoppiato dal 2004, ma l’assenza iniziale di controlli ha favorito… - heyyouitsbi : Io dall’isola dei famosi a buttare a terra gli avversari nelle partite con o senza mantello dell’invisibilità, chi… - MutiLeonilde : RT @Antonio79B: Oggi nel 1557 nasceva il pittore #PieterPaulRubens, noto semplicemente come #Rubens. (ULISSE NELL'ISOLA DEI FEACI, anno 16… - francobus100 : Fariba: «Dopo l'Isola dei Famosi piango per i dolori: ho il seno deformato e mi manca il respiro» -