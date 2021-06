Ischia, si allontanano per fare il bagno ma poi non trovano le borse: denunciato un 24enne (Di lunedì 28 giugno 2021) Ischia: i Carabinieri hanno denunciato un 24enne dopo aver ritrovato le borse rubate a due donne che si erano allontanate per fare un bagno. I Carabinieri della stazione di Ischia hanno denunciato a piede libero per furto aggravato un 24enne incensurato di Melito. 5 giorni fa sulla Spiaggia di San Pietro si sono consumati due Leggi su 2anews (Di lunedì 28 giugno 2021): i Carabinieri hannoundopo aver ritrovato lerubate a due donne che si erano allontanate perun. I Carabinieri della stazione dihannoa piede libero per furto aggravato unincensurato di Melito. 5 giorni fa sulla Spiaggia di San Pietro si sono consumati due

