Isabella Ricci sgarro a Gemma Galgani dopo Uomini e Donne | terremoto a distanza

Leggi su cityroma

(Di lunedì 28 giugno 2021), la signora più chic del Trono Over diha sentito un ex di Lady. Scommettiamo che la reazione della dama di Torino non si farà attendere?ha sentito l’ex diè per tutti la competitor numero di Lady. Sin dal suo ingresso in studio la bellissima signora dai grigi capelli ha portato scompiglio, rompendo gli equilibri che si erano creati nel programma.infatti da anni è considerata come la donna ...