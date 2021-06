Iraq, raid Usa contro milizie filoiraniane a confine Siria (Di lunedì 28 giugno 2021) Gli Stati Uniti hanno condotto raid aerei nell'area di confine fra Iraq e Siria contro gruppi di milizie filoiraniane. Lo afferma il Pentagono, sottolineando che si è trattato di azioni difensive di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 28 giugno 2021) Gli Stati Uniti hanno condottoaerei nell'area difragruppi di. Lo afferma il Pentagono, sottolineando che si è trattato di azioni difensive di ...

