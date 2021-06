Iraq: raid Usa al confine della Siria contro milizie filoiraniane, almeno sei morti (Di lunedì 28 giugno 2021) Sarebbe di almeno cinque miliziani filoiraniani uccisi ed anche un bambino è il primo bilancio dei raid aerei statunitensi di questa notte al confine tra Siria e Iraq. Operazioni ordinate dal ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 28 giugno 2021) Sarebbe dicinque miliziani filoiraniani uccisi ed anche un bambino è il primo bilancio deiaerei statunitensi di questa notte altra. Operazioni ordinate dal ...

Advertising

Agenzia_Italia : Raid americani contro forze filoiraniane in Iraq e Siria - Sheeletta : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ????Variante delta in espansione in Australia, Russia e Gran Bretagna. ????Vincono astensione (65%) e centr… - antbar12 : RT @ImolaOggi: Biden bombarda Siria e Iraq. Raid Usa ''contro forze filo-iraniane'' - GiornoeNotteNew : Biden ordina attacchi aerei di “precisione” su milizie filo-iraniane al confine tra Siria e Iraq – intopic. I raid… - OMFGABUNNY : RT @ImolaOggi: Biden bombarda Siria e Iraq. Raid Usa ''contro forze filo-iraniane'' -