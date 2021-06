Intervista – LP: «La musica è la mia vera compagna di vita che non abbandonerò mai, qualunque cosa accada» (Di lunedì 28 giugno 2021) Per la cantautrice statunitense LP, al secolo Laura Pergolizzi, vera superstar rock dell’olimpo musicale internazionale con oltre un miliardo di streaming top chart in oltre 18 paesi, la musica non è solo un’urgenza creativa ma un vero e proprio specchio dove riflettere le proprie emozioni primarie che si trasformano in messaggi universali di libertà al suono di atmosfere catchy capaci di sedurre le radio e dominare le piattaforme digitali senza scadere nell’attitudine commerciale. Cresciuta discograficamente prima come autrice per star come Rihanna, Backstreet Boys, Rita Ora, Christina Aguilera, oggi lo stile di LP è ormai un marchio di ... Leggi su domanipress (Di lunedì 28 giugno 2021) Per la cantautrice statunitense LP, al secolo Laura Pergolizzi,superstar rock dell’olimpole internazionale con oltre un miliardo di streaming top chart in oltre 18 paesi, lanon è solo un’urgenza creativa ma un vero e proprio specchio dove riflettere le proprie emozioni primarie che si trasformano in messaggi universali di libertà al suono di atmosfere catchy capaci di sedurre le radio e dominare le piattaforme digitali senza scadere nell’attitudine commerciale. Cresciuta discograficamente prima come autrice per star come Rihanna, Backstreet Boys, Rita Ora, Christina Aguilera, oggi lo stile di LP è ormai un marchio di ...

Advertising

SkyTG24 : Riccardo Muti: “Stanco della vita. Meglio togliermi di mezzo' - VanityFairIt : Dopo essere entrato nel mondo dello spettacolo come «velino» e aver trovato l'amore al «Grande Fratello Vip» con Gi… - radio_m2o : Abbiamo fatto due chiacchiere con @SebastianYatra ! ?? La popstar colombiana ci ha parlato di come è nata la sua mus… - honirojournal : LUDWIG ci racconta “NEVERLAND”: “Con la mia musica voglio far viaggiare chi mi ascolta” - DanielaPadelli : Musica visiva: Davide Dileo (Boosta dei Subsonica) apre galleria-atelier a Torino. L’intervista -