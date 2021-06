Interspac, Cottarelli: “La società segue con interesse gli sviluppi dell’azionariato popolare” (Di lunedì 28 giugno 2021) Carlo Cottarelli, presidente di Interspac, società che potrebbe aiutare l’Inter con un progetto di azionariato popolare, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport: “L’idea è nata due anni e mezzo fa, quando abbiamo creato la società. Da allora sono cambiate molte cose, dal punto di vista sportivo l’Inter è andata bene, da quello finanziario no. Cosa c’è di più bello di poter aiutare il proprio club? Noi vogliamo aiutare la proprietà, ancora non siamo alla fase della raccolta, stiamo chiedendo varie disponibilità. Se Zhang è stato informato? Abbiamo informato la società, che sta ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 giugno 2021) Carlo, presidente diche potrebbe aiutare l’Inter con un progetto di azionariato, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport: “L’idea è nata due anni e mezzo fa, quando abbiamo creato la. Da allora sono cambiate molte cose, dal punto di vista sportivo l’Inter è andata bene, da quello finanziario no. Cosa c’è di più bello di poter aiutare il proprio club? Noi vogliamo aiutare la proprietà, ancora non siamo alla fase della raccolta, stiamo chiedendo varie disponibilità. Se Zhang è stato informato? Abbiamo informato la, che sta ...

