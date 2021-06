Interruzione gravidanza | il Parlamento Ue vuole l’aborto legale in Europa

(Di lunedì 28 giugno 2021) Oggi, in Italia, una donna, secondo la legge 194/78, può decidere di interrompere la suaentro i primi 3 mesi di gestazione. L’articolo 4 della legge 194/78 afferma: “Per l’volontaria dellaentro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, ...

Il Parlamento, quindi, chiede a tutti gli Stati di garantire l'accesso universale all'aborto sicuro e di fare in modo che l'disia legale all'inizio della gestazione, ma anche ...Dopo aver definito che l'ultima decisione in materia di eventualedellaspetta alla donna, lo Stato non l'ha lasciata sola di fronte a questa drammatica scelta, ma l'ha ...No all’aborto. Mentre il tema di principale rilevanza nel dibattito politico sembra, a livello europeo, la condanna del provvedimento con cui l’Ungheria proibisce non l’omos ...Novità per l'interruzione di gravidanza. Il Parlamento Ue chiede che l'aborto in Europa diventi legale: come si comporta l'Italia?