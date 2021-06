Inter | sospiro di sollievo | sventato il pericolo di declassamento del bond

(Di lunedì 28 giugno 2021)scampato per il rating deldell’. Il sito web CalcioFinanza, infatti, scrive che è arrivata oggi l’ufficialità, da parte di Ficht Ratings, che il rating delMedia and Communication S.p.A. a “BB” è stato rimosso da Rating Watch Negative. Secondo quando riportato dall’agenzia, è aumentata la liquidità grazie ad un prestito fatto da alcuni soci. La società, di conseguenza, avrà la possibilità di adempiere ai propri obblighi finanziari nei prossimi anni. Da segnalare, però, che è rimasto l’Outlook negativo: ciò vuol dire che ci sono ancora incertezze ...

