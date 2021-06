Inter, Cottarelli: "Suning informata di Interspac. Valentino Rossi? Stiamo parlando" (Di lunedì 28 giugno 2021) Milano, 28 giugno 2021 " Prende sempre più quota il progetto Interspac lanciato da Carlo Cottarelli . Una sorta di azionariato popolare per aiutare l'Inter e generare maggior ricavi per il club. Da ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Milano, 28 giugno 2021 " Prende sempre più quota il progettospac lanciato da Carlo. Una sorta di azionariato popolare per aiutare l'e generare maggior ricavi per il club. Da ...

capuanogio : ?? #Interspac, l’illusione che i tifosi possano diventare azionisti nei club di calcio in Italia - FBiasin : L'inutile sondaggio del martedì per capire che aria tira: a proposito dell'iniziativa di #Cottarelli, tu, tifoso d… - Alcesti_ : RT @impusino: ??Carlo Cottarelli ospite di Inter Dipendenza mercoledì mattina a parlare del progetto #InterSpac. I dettagli dell'evento in s… - salines_simone : RT @impusino: ??Carlo Cottarelli ospite di Inter Dipendenza mercoledì mattina a parlare del progetto #InterSpac. I dettagli dell'evento in s… - PPrisco57 : RT @marifcinter: Cottarelli: “Siamo in contatto con Valentino Rossi tramite l’agente, speriamo accetti. Importante capire che non si tratta… -