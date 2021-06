Inter, Cottarelli: 'Interspac: progetto nato 2,5 anni fa' (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA - "Idea è nata due anni mezzo fa, vogliamo lavorare con la società, siamo ancora nella fase esplorativa e non nella fase della raccolta, mentre ancora da decidere il livello minimo delle cifre ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA - "Idea è nata duemezzo fa, vogliamo lavorare con la società, siamo ancora nella fase esplorativa e non nella fase della raccolta, mentre ancora da decidere il livello minimo delle cifre ...

Advertising

FBiasin : L'inutile sondaggio del martedì per capire che aria tira: a proposito dell'iniziativa di #Cottarelli, tu, tifoso d… - sportli26181512 : Inter, Cottarelli: 'Interspac: progetto nato 2,5 anni fa': Il professore: 'Spoero che Valentino Rossi accetti. Per… - sBorrovic : RT @NonConoscoVG: Cottarelli: “Siamo in contatto con Valentino Rossi tramite l’agente, speriamo accetti. Importante capire che non si tratt… - IAmAntipatico : RT @NonConoscoVG: Cottarelli: “Siamo in contatto con Valentino Rossi tramite l’agente, speriamo accetti. Importante capire che non si tratt… - XanZar10 : RT @NonConoscoVG: Cottarelli: “Siamo in contatto con Valentino Rossi tramite l’agente, speriamo accetti. Importante capire che non si tratt… -