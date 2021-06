Insultó Bergamonews e Berizzi | archiviato il processo al leader del gruppo neonazista

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 28 giugno 2021) Attraverso ildi estrema destra del Mab (Manipolo d’avanguardia Bergamo) di cui è presidente, aveva criticato in modo pesante l’operato del giornalista bergamasco Paolo, e poi quello di, con frasi come “vergogna di Bergamo”. Secondo il giudice Massimiliano Magliacani, però, quelle invettive dai toni anche piuttosto minacciosi rientravano in “un comportamento legittimo e in uno scambio di aspre critiche a sfondo politico”: per questo motivo è statoper tenuità del fatto il procedimento giudiziario nei confronti di Enrico Labanca, 38enne di Treviolo, difeso dall’avvocato Marco Saita. Gli ...