Inseguita, insultata, spintonata: terrore per Valentina Bisti in diretta al Tg1, la situazione degenera a tempo record | Video (Di lunedì 28 giugno 2021) Panico al Tg1. Valentina Bisti, storica inviata e conduttrice, è stata insultata in diretta e Inseguita da un gruppo di tifosi durante la realizzazione di un servizio per Euro 2020. Cosa è accaduto? La Bisti aveva chiesto alle persone presenti di allontanarsi perché erano troppo vicine a lei e alla telecamera, ma la reazione è stata delle peggiori. "Ieri prima del collegamento con il tg, alle mie spalle, si era radunato un piccolo gruppetto di persone. Poi con il passare dei minuti si sono aggiunti soprattutto giovani e bambini incitati dai genitori ad avvicinarsi. Ho tentato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Panico al Tg1., storica inviata e conduttrice, è statainda un gruppo di tifosi durante la realizzazione di un servizio per Euro 2020. Cosa è accaduto? Laaveva chiesto alle persone presenti di allontanarsi perché erano troppo vicine a lei e alla telecamera, ma la reazione è stata delle peggiori. "Ieri prima del collegamento con il tg, alle mie spalle, si era radunato un piccolo gruppetto di persone. Poi con il passare dei minuti si sono aggiunti soprattutto giovani e bambini incitati dai genitori ad avvicinarsi. Ho tentato di ...

Advertising

ILOVEPACALCIO : La giornalista è stata inseguita ed insultata da una folla di persone che non è riuscita a comparire in tv ? Il rac… - occhio_notizie : La denuncia della giornalista Rai: 'Inseguita e insultata dai tifosi' - OdeonZ__ : La denuncia della giornalista Rai: 'Inseguita e insultata dai tifosi inferociti' - infoitcultura : La denuncia della giornalista Rai: 'Inseguita e insultata dai tifosi' - infoitcultura : Valentina Bisti (Tg1-Euro2020) aggredita in diretta: “sono stata Inseguita e insultata dai tifosi” -