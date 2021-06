Inquinamento Valle del Sacco | l’allerta dei medici di famiglia per l’ambiente di Frosinone

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 giugno 2021) Gravi rischi per la salute sono quelli che sta vivendo ormai da anni la popolazione delladel, in provincia di. Una situazione allarmante al punto da spingere l’Associazionediperdie Provincia a scrivere a inizio giugno una lettera aperta al Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani e al Ministro della Salute Roberto Speranza per denunciare la grave situazione ambientale. I livelli raggiunti hanno delle potenzialità catastrofiche: l’appello deivale come ultimatum alle ...