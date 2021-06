(Di lunedì 28 giugno 2021) Nuovi strumenti per una corretta raccolta differenziata a Taranto. Con l’applicazione “” sono attive due preziose, tra le altre già disponibili, dedicate agli utenti: la prima è quella “”, che dà la possibilità ai cittadini di prenotare il ritiro gratuito deglia casa. La nuova funzione si affianca al numero verde 800 013 739, attivo per lo stesso scopo. La seconda funzione è la cosiddetta “del”, che offre all’utente la possibilità di disfarsi di un ingombrante semplicemente caricando una foto dell’oggetto sulla finestra digitale. In ...

infoitscienza : “Ingombranti” e “bacheca del riuso”. Due nuove funzioni dell’app Riciclario - elenaricci1491 : Parte la campagna di comunicazione ambientale con #inchiostrodipuglia - TarantiniTime : Parte la campagna di comunicazione ambientale con #inchiostrodipuglia -

Ultime Notizie dalla rete : Ingombranti bacheca

Tarantini Time

...per quanto ho potuto vedere i tutorial di Wings of Ruin sono ben piazzati e non troppo,... e le sfide in stile torneo (accessibili dalladelle missioni) mi hanno spinto ad arrivare ...... lasi arricchisce adesso di un nuovo tassello, aprendosi anche ai Centri del Riuso comunali, che possono usarla per dare ampia visibilità agli oggetti - soprattutto RAEE e- e ai ...