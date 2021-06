Inghilterra-Germania, per l’elefante indovino Yoshida vincono i tedeschi (Di lunedì 28 giugno 2021) Secondo Yoshida, un elefante indovino di 42 anni che vive nello zoo di Amburgo, la Germania batterà l’Inghilterra qualificandosi così ai quarti di finale di Euro 2020. Una previsione che i tedeschi guardano con molta attenzione, viste le capacità ‘divinatorie’ dell’elefante che ha indovinato tutti e 3 i risultati della fase a girone: sconfitta all’esordio con la Francia, vittoria col Portogallo e il pareggio contro l’Ungheria. Yoshida ha pescato da una cesta la bandiera tedesca invece che quella inglese. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) Secondo, un elefantedi 42 anni che vive nello zoo di Amburgo, labatterà l’qualificandosi così ai quarti di finale di Euro 2020. Una previsione che iguardano con molta attenzione, viste le capacità ‘divinatorie’ delche ha indovinato tutti e 3 i risultati della fase a girone: sconfitta all’esordio con la Francia, vittoria col Portogallo e il pareggio contro l’Ungheria.ha pescato da una cesta la bandiera tedesca invece che quella inglese. SportFace.

