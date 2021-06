Incidenti lavoro: colf cade dal quinto piano e muore (Di lunedì 28 giugno 2021) Una 35enne di origini filippine è morta venerdì scorso dopo essere caduta dal quinto piano di un appartamento in cui lavorava come collaboratrice domestica in corso Concordia, in centro a Milano. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) Una 35enne di origini filippine è morta venerdì scorso dopo essere caduta daldi un appartamento in cui lavorava come collaboratrice domestica in corso Concordia, in centro a Milano. La ...

Advertising

AlviseContarini : @rameau987 @ThaiPerCaso Mai detto di aver paura, fa solo confusione. Ma bisogna non prendere sottogamba le situazio… - messina_oggi : Altra giornata infernale sull'A18 Messina-Catania per due incidenti stradali, avvenuti sul viadotto Briga, nella ca… - messina_oggi : Altra giornata infernale sull'A18 Messina-Catania per due incidenti stradali, avvenuti sul viadotto Briga, nella ca… - TeleAppula : #Incidenti #lavoro: #operaio folgorato a #Taranto, è grave #27giugno #domenica - fabiotempoMi : RT @rodcostakiwi: #StaseraItalia Finita la pandemia ci comunicheranno il numero di decessi giornalieri causati da : Infarto Tumore Polmonit… -