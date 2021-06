In Fvg solo 3 nuovi casi di coronavirus | ma c' è anche un decesso | il bollettino

Advertising

EMarcovich : RT @il_piccolo: Nessun ricoverato in terapia intensiva, 14 negli altri reparti - il_piccolo : Nessun ricoverato in terapia intensiva, 14 negli altri reparti - bundolo48 : RT @lauraboldrini: L’Egitto continua a sabotare le indagini su sequestro, la tortura e l’omicidio di #GiulioRegeni E la Lega che fa? Anzi… - BrunoGiannarel1 : RT @lauraboldrini: L’Egitto continua a sabotare le indagini su sequestro, la tortura e l’omicidio di #GiulioRegeni E la Lega che fa? Anzi… - bellinandoo : il fvg ha fatto solo una cosa buona cioè mettere i concerti di questa estate gratis/a 5 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Fvg solo

Il Piccolo

(Visited 135 times, 135 visits today) Notizie Simili: Restano vuote le terapie intensive in: il… Restano bassi i contagi in, nessun positivo in… I nuovi contagi inrestano ...... PromoTurismoe con il supporto di Apt Gorizia. IL VIAGGIO - Audiobus - un format di Zeroidee ...piacere della condivisione e della riscoperta della partecipazione a eventi sul territorio e non...Riorganizzate alcune specialità per incrementare interventi in sale operatorie Spilimbergo, 28 giu - "Come dimostra a chiare lettere, con numeri e non opinioni, il documento di sintesi ...Altre soluzioni “tampone” che sono state avanzate in questi giorni, con altre figure non mediche, per ovviare alla carenza del medico assistenza primaria, restano, per il presidente del coordinamento ...