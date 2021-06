In Francia vince l'astensionismo, al 66%. Regionali: flop Le Pen e Macron (Di lunedì 28 giugno 2021) Il partito nazionalista non conquista neanche una regione. Schiaffo anche alla maggioranza presidenziale, ferma al 7%. Grande ritorno invece della destra neogollista, con il 38%. Tiene la sinistra. Leggi su tg.la7 (Di lunedì 28 giugno 2021) Il partito nazionalista non conquista neanche una regione. Schiaffo anche alla maggioranza presidenziale, ferma al 7%. Grande ritorno invece della destra neogollista, con il 38%. Tiene la sinistra.

