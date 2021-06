Impressioni Di Settembre della PFM nella serie su Alfredino | regista | editore e casa discografica fanno chiarezza

(Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo le polemiche sull’utilizzo del branoDiPFM, ad operastessa band, nel contestoTV– Una Storia Italiana sono arrivate le risposte di Marco Pontecorvo,del progetto,Universal Publishing, editrice del brano eSony Music Italy, titolare del mastercanzone. È d’uopo premettere che la band di Di Cioccio ha precisato di non essere in possesso dei diritti di sfruttamento commerciale diDi ...

28 giu 2021 - Stasera va in onda su Sky la puntata della mini-serie con la canzone della PFM, dopo che la band si è dissociata polemicamente. Abbiamo parlato con il regista Marco Pontecorvo ...