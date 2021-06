Imprese, via libera dal Mise a investimenti per 286 milioni (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato i decreti che autorizzano sei accordi di sviluppo e tre accordi di programma tra il Mise, le aziende coinvolte e le Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sardegna e Veneto.Gli accordi puntano a favorire la competitività del territorio e la creazione di nuova occupazione, attraverso gli investimenti delle Imprese in progetti produttivi e di ricerca e sviluppo di rilevante impatto strategico e tecnologico.Per la realizzazione di questi interventi sono previsti investimenti complessivi pari a circa 286 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato i decreti che autorizzano sei accordi di sviluppo e tre accordi di programma tra il, le aziende coinvolte e le Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sardegna e Veneto.Gli accordi puntano a favorire la competitività del territorio e la creazione di nuova occupazione, attraverso glidellein progetti produttivi e di ricerca e sviluppo di rilevante impatto strategico e tecnologico.Per la realizzazione di questi interventi sono previsticomplessivi pari a circa 286 ...

