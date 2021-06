Imprenditore agricolo del Pavese indagato per la morte di un bracciante: l’operaio non era stato sottoposto alle visite obbligatorie (Di lunedì 28 giugno 2021) Lo scorso 15 giugno un suo bracciante era morto durante le ore di lavoro a causa di un malore. Oggi, un Imprenditore agricolo di Olevano, in provincia di Pavia, è indagato con l’accusa di omicidio colposo. A dare la notizia sono stati due quotidiani locali, La Provincia Pavese e Il Giorno. Lo scorso 16 giugno, il giornale Pavese aveva dato notizia della morte di un uomo di 57 anni di origine cinese e residente a Robbio (Pavia), mentre era al lavoro nelle risaie per la cosiddetta monda, l’eliminazione delle erbe infestanti dalle piantine di riso. Stando a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Lo scorso 15 giugno un suoera morto durante le ore di lavoro a causa di un malore. Oggi, undi Olevano, in provincia di Pavia, ècon l’accusa di omicidio colposo. A dare la notizia sono stati due quotidiani locali, La Provinciae Il Giorno. Lo scorso 16 giugno, il giornaleaveva dato notizia delladi un uomo di 57 anni di origine cinese e residente a Robbio (Pavia), mentre era al lavoro nelle risaie per la cosiddetta monda, l’eliminazione delle erbe infestanti dpiantine di riso. Stando a ...

