"Impero": la nuova serie Sky Original sul calciomercato (Di lunedì 28 giugno 2021) Le riprese si svolgeranno fra Milano, Roma e la Sardegna Tra trattative riservate e relative commissioni milionarie, roboanti titoli di giornale e interessi talvolta occulti, è fra i momenti più appassionanti dell'intera stagione calcistica: il dorato e spietato mondo del calciomercato è ora per la prima volta al centro di una serie tv, Impero, il nuovo titolo Sky Original annunciato oggi da Sky di cui è stato battuto il primo ciak qualche giorno fa a Milano, da dove provengono le prime foto di scena rilasciate oggi. Le riprese si svolgeranno fra Milano, Roma e la Sardegna. I retroscena di uno dei momenti più ...

