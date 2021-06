Immissioni in ruolo, ecco tutti i passaggi per le nomine. A breve il contingente e le istruzioni operative (Di lunedì 28 giugno 2021) Giornata chiave per le Immissioni in ruolo. Nel pomeriggio il Ministero dell'Istruzione ha illustrato alle forze sindacali la piattaforma destinata alla gestione delle assunzioni in ruolo del personale docente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 giugno 2021) Giornata chiave per lein. Nel pomeriggio il Ministero dell'Istruzione ha illustrato alle forze sindacali la piattaforma destinata alla gestione delle assunzioni indel personale docente. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Immissioni in ruolo, ecco tutti i passaggi per le nomine. A breve il contingente e le istruzioni operative. - lucabattanta : RT @orizzontescuola: Immissioni in ruolo, confermata la procedura online: ecco tutti i passaggi per le nomine - orizzontescuola : Immissioni in ruolo, confermata la procedura online: ecco tutti i passaggi per le nomine - orizzontescuola : Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2021/22: ecco dove non ci saranno immissioni in ruolo - AniefTorino : Immissioni in ruolo: imminente l'avvio delle operazioni di nomina on line -