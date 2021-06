«Il tesoro della biblioteca Mai. Così ce ne prendiamo cura» (Di lunedì 28 giugno 2021) Il laboratorio inclusivo di restauro di libri e carte antiche coinvolge ragazzi con disabilità. Ghisalberti e Messina: «Sarà potenziato». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 28 giugno 2021) Il laboratorio inclusivo di restauro di libri e carte antiche coinvolge ragazzi con disabilità. Ghisalberti e Messina: «Sarà potenziato».

Advertising

DesituanzaVII : @michelafedri @LassatemeNpaceD @atimo13 Hölderlin cantava del tesoro prezioso della Patria come di qualcosa di nasc… - Movieandcomic : No tesoro se siete li ad Huston è solo colpa della tua ingordigia e pigrizia. Ahhh ecco chi era Tiffany, me la sono… - TittiNesta : RT @riverflow_11: Giulia ora grazie a te abbiamo la foto perfetta per quando dobbiamo parlare degli occhi e della bocca di Pierpaolo, sei u… - riverflow_11 : Giulia ora grazie a te abbiamo la foto perfetta per quando dobbiamo parlare degli occhi e della bocca di Pierpaolo,… - 80Ciaccarini : RT @SJosemariait: Noi cristiani siamo chiamati a raccogliere, con spirito di gioventù, il tesoro del Vangelo — che è sempre nuovo —, per fa… -