Il Telegraph sfotte il “mito” di Ronaldo specialista delle punizioni | «Fa solo scena per le tv»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 giugno 2021) Ildedica un capitolo dell’analisi dell’eliminazione del Portogallo a Cristiano. Anzi al “” deldei calci piazzati. Per il giornale inglese è uno dei motivi per cui il Portogallo è naufragato. Un altro, per esempio, è la tattica del fallo cinico perpetuata da Pepe. Tornando a, ilnela bravura sulle. E scrive: “Ogni punizione di Cristianosegue la stessa routine: – Suggerimento-farsa fingendo che qualcun altro potrebbe tirarla al suo ...