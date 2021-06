Il Salone Margherita si ravviva con due piece de L’ARTE NEL CUORE ONLUS

(Di lunedì 28 giugno 2021) “Lavorare con i disabili è una cosa bellissima.per i ragazzi disabili è una chiave vincente con la quale si aprono dei mondi straordinari ed unici. Loro hanno un talento superiore. Proprio a causa della loro disabilità reprimono molto e consapevoli dei loro problemi vivono sulla loro pelle le difficoltà nella società, nelle scuole. Pertantodiventa per loro un momento di liberazione in cui aprono le proprie cellule artistiche e ciò che ne esce è qualcosa che lascia a bocca aperta. E poi riescono ad emozionare in una maniera tale il pubblico perché fanno tutto con passione. Senza filtro” racconta commossa e nel contempo soddisfatta la ...

... di matematica, arte, robotica, uno spettacolo teatrale presso ildelle feste del Teatro ... Gioco, sport e musica per gli alunni dell 'Istituto comprensivo Cittadella -Hack - scuola ...L'Arte nel Cuore Onlus torna in scena a Roma, nel consueto appuntamento di giugno aldi Roma per due appuntamenti. In una scenografia che ha "ripensato" l'intera platea, il 29 giugno gli allievi della scuola e dell'Accademia che nella sua mission forma ...L’Arte nel Cuore Onlus torna in scena a Roma, nel consueto appuntamento di giugno, in uno dei più bei teatri? della Capitale. Il Salone Margherita, che tanto ha dato alla commedia italiana, alla tv, a ...Secondo ed imperdibile appuntamento di questa rovente estate 2021 con il live show del Domina Burlesque Show, format tutto al femminile che torna il prossimo 30 giugno alle ore 21.00, sul palco estern ...