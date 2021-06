Il “riposo” degli Azzurri dopo Italia-Austria: così i calciatori si lasciano “cullare” dall’acqua della piscina – Video (Di lunedì 28 giugno 2021) dopo Italia-Austria gli Azzurri si sono goduti degli attimi di relax in piscina. In alcuni Video, pubblicati su Instagram da Ciro Immobile, si vedono i giocatori quasi “dormire” cullati dall’acqua. Ma è veramente così? In realtà no. Si tratta del risveglio muscolare che i calciatori, tra cui Francesco Acerbi e Andrea Belotti, hanno fatto il giorno dopo il match, terminato solo ai supplementari con un 2-1 per l’Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021)glisi sono godutiattimi di relax in. In alcuni, pubblicati su Instagram da Ciro Immobile, si vedono i giocatori quasi “dormire” cullati. Ma è veramente? In realtà no. Si tratta del risveglio muscolare che i, tra cui Francesco Acerbi e Andrea Belotti, hanno fatto il giornoil match, terminato solo ai supplementari con un 2-1 per l’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

