Il rapporto americano sugli UFO è stato inconcludente. Ne sappiamo quanto prima (Di lunedì 28 giugno 2021) È un rapporto preliminare, ma quello pubblicato dal governo USA lascia intatti gli stessi dubbi circa i fenomeni aerei non identificati e soprattutto su quelli apparentemente di natura aliena. Gli studi non sono conclusi e si stanno creando nuovi metodi di analisi. Per adesso, però, niente UFO certificati.... Leggi su dday (Di lunedì 28 giugno 2021) È unpreliminare, ma quello pubblicato dal governo USA lascia intatti gli stessi dubbi circa i fenomeni aerei non identificati e soprattutto su quelli apparentemente di natura aliena. Gli studi non sono conclusi e si stanno creando nuovi metodi di analisi. Per adesso, però, niente UFO certificati....

Advertising

KiriBiri1 : RT @RaiNews: Il segretario di Stato americano Blinken a Roma: 'Forte rapporto Usa-Italia'. Il ministro degli Esteri Di Maio: 'Nostro Paese… - Digital_Day : Nessuna prova di tecnologie 'aliene' inspiegabili, ma neppure certezze sulle origini degli avvistamenti non identif… - WillAmateurish : Le 'foto segrete non mostrate' dal rapporto #Ufo #Uap americano, com'era facile prevedere, compaiono in fretta - e,… - NickIannello64 : RT @RaiNews: Il segretario di Stato americano Blinken a Roma: 'Forte rapporto Usa-Italia'. Il ministro degli Esteri Di Maio: 'Nostro Paese… - CollavoAC : RT @RaiNews: Il segretario di Stato americano Blinken a Roma: 'Forte rapporto Usa-Italia'. Il ministro degli Esteri Di Maio: 'Nostro Paese… -